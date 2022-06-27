«العليمي» يطالب بمزيد الضغوط على «الحوثي» للوفاء بتعهداتها بموجب اتفاق الهدنة

طالب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، الإثنين، المجتمع الدولي بممارسة مزيد الضغوط على ميليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني للوفاء بتعهداتها بموجب اتفاق الهدنة.

وحذَّر العليمي من استمرار التراخي الدولي إزاء الابتزاز الحوثي الممنهج لكسب المزيد من الوقت وإطالة أمد الحرب واستمرار المعاناة.

وحذَّر كذلك خلال لقائه المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس جروندبرج في العاصمة السعودية الرياض من التحشيد والتعبئة المنظمة من جانب ميليشيا الحوثي، ما يهدد أي فرصة لتجديد الهدنة الأممية التي أوفى فيها مجلس القيادة والحكومة بجميع الالتزامات.

كما طالب بعدم الانتقال إلى أي ملفات أخرى قبل إلزامها بفتح طرق تعز الرئيسية، التي من شأنها إحداث الفارق في تخفيف معاناة سكان المدينة المحاصرين منذ أكثر من 7 سنوات.

وأعرب المبعوث الأممي عن تقديره للتعاطي الإيجابي مع جهوده من جانب مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، في سبيل تخفيف المعاناة عن الشعب اليمني في مختلف أنحاء البلاد، بحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".