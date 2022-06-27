خطوات الحصول على تمويل لمشروعك من بنك «التنمية الاجتماعية»

كشف نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في بنك التنمية الاجتماعية، سلطان الحميدي، عن أن المشروعات التي مولها البنك منذ بدء تمويل المشروعات في عام 2007 بلغت نحو 33 ألف منشأة.

وقال الحميدي في مقابلة مع برنامج "يا هلا" المذاع على قناة "روتانا خليجية"، الإثنين، إن التقديم على تمويل لمشروعك سهل للغاية ويكون عبر موقع بنك التنمية الاجتماعية.

بعدها يتواصل العاملون في البنك مع المتقدم ويشرحون له كل الطلبات.

ووفق الحميدي، يتم تغطية مناطق المملكة بـ24 فرعاً للبنك، التي تبدأ التمويل مع العمل من الفكرة ودراستها ومعرفة تكاليفها بمساعدة مركز دلني بشكل مجاني.

وذكر أن على الفرد أن يبدأ بتقديم فكرة مشروعه لمعهد ريادة، ثم الحصول على دورة لمدة أسبوعين لتفهم المشروع ودراسة جدواه، وهذا غير دلني، ثم يبدأ جمع كلفة الأوراق المطلوبة منه ويتقدم بها للبنك ويصرف التمويل مباشرة.

وأوضح أن المدة الآن هي أسبوعين فقط لينزل التمويل في رصيد العميل.