ضجة في مصر بعد العثور على جثة المذيعة المختفية #شيماء_جمال

عثرت أجهزة الأمن المصرية على جثة المذيعة المصرية شيماء جمال والتي اختفت منذ 3 أسابيع.

وعثرت الأجهزة الأمنية على جثة المذيعة داخل مزرعة فيلا بإحدى مدن محافظة الجيزة فيما رجحت التحريات أن يكون زوجها وراء قتلها.

ونقلت وسائل إعلام محلية مصرية عن مصادر قضائية أن المذيعة لقيت مصرعها رميا بالرصاص وتعرض جثمانها للتشويه والتمثيل، وأن المتهم بقتلها والتمثيل بجثتها هو زوجها.

وأكدت المصادر أن المذيعة القتيلة هي الزوجة الثانية المتهم، وأنه أقدم على إطلاق النار عليها وقتلها، ثم تشويه جثتها باستخدام ماء النار (حمض النيتريك) وذلك بالفيلا الخاصة به بكومباوند بطريق مصر-الإسكندرية الصحراوي.