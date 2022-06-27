الأمين العام لمجلس التعاون يعزي الأردن في ضحايا ميناء العقبة جراء تسريب صهريج غاز

أعربَ معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، عن خالص تعازيه للمملكة الأردنية الهاشمية ملكاً وحكومةً وشعباً، في ضحايا ميناء العقبة جراء تسريب صهريج غاز، وتسبَّبَ في وقوع عدد من الوفيات والإصابات.

وأكدَ معاليه، وقوفَ مجلس التعاون مع الحكومة والشعب الأردني الشقيق، في هذه اللحظات العصيبة، مقدماً تعازيَه ومواساتَه لأسر الضحايا، سائلاً المولى سبحانه أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمنَّ على المصابين بعاجل الشفاء، وأن يحفظَ الأردنَ وشعبَها من كل سوء ومكروه.