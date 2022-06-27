قطار ركاب أمريكي يصطدم بشاحنة ويخرج عن مساره

أسفر خروج قطار كان يقل 243 راكبا، عن مساره بالقرب من مدينة ميندون بولاية ميسوري، عندما كان في طريقه من لوس أنجلوس إلى شيكاغو، إلى إصابة عدة أشخاص بجروح.

وقالت شركة السكك الحديد "أمتراك" إن القطار اصطدم بشاحنة قلابة عند معبر عام بالقرب من مدينة ميندون.

وقال مسؤولو الشركة في بيان "كان هناك ما يقرب من 243 راكبا على متن القطار، مع تقارير مبكرة عن إصابات.. تقوم السلطات المحلية حاليا بمساعدة العملاء وقمنا بنشر موارد أمتراك للمساعدة".

ونقل ثلاثة أشخاص إلى المستشفى الجامعي في كولومبيا، ووفقا لمتحدث باسم المستشفى، حالة المرضى غير معروفة.