الأردن: ارتفاع الوفيات إلى ١٣ من جراء تسرُّب غاز الكلورين بالعقبة

في حادثة مأساوية جديدة في الأردن، توفي 13 شخصاً وأصيب أكثر من 251 آخرين من جراء حادثة تسرب غاز الكلورين من صهريج على احدى البواخر الراسية في ميناء العقبة، في حين لا زالت حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن المختصين وفريق المواد الخطرة في الدفاع المدني ما زالوا يتعاملون مع الحادثة. ولفت إلى أنه أثناء الأعمال اليومية في ميناء العقبة، وقعت حادثة سقوط لصهريج معبأ بمادة غازية سامة أثناء نقله، ما أدى إلى انفجاره وحدوث تسرب الغاز، وجرى على الفور عزل المنطقة والتعامل مع الحادثة، فيما نُقلت الإصابات إلى المستشفى.