قتلى وجرحى .. صواريخ روسيا تدمر مركزا تجاريا مكتظا وسط أوكرانيا

استهدف صاروخ روسي اليوم مركز تسوق «مكتظًا جدًا» في كريمنتشوك بوسط أوكرانيا، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، على ما أوردت السلطات مشيرة إلى أن الحصيلة قد تكون مرتفعة للغاية.

وبحسب نائب رئيس الإدارة الرئاسية الأوكرانية كيريلو تيموشينكو قتل شخصان على الأقل وجرح 20 آخرون تسعة منهم إصاباتهم خطيرة. وأكد على تلغرام أن «عمليات الإنقاذ مستمرة».

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على فيسبوك «أطلق المحتلون صاروخا على مركز تجاري كان يتواجد فيه أكثر من ألف مدني. المركز التجاري يحترق وعمال الإنقاذ يكافحون النيران. ومن المستحيل تخيل عدد الضحايا».