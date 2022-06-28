روسيا تهدد بحرب عالمية ثالثة حال أي تحرك بجزيرة #القرم

عادت روسيا مجدداً إلى التحذير من نشوب حرب عالمية ثالثة، على وقع تصاعد التوتر بينها وبين الغرب، جراء العملية العسكرية التي أطلقتها على الأراضي الأوكرانية قبل نحو 4 أشهر.

ونبه نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، ديميتري مدفيديف، أن أي محاولة للاعتداء على شبه جزيرة القرم، لاسيما من قبل دولة في حلف شمال الأطلسي، سيعتبر بمثابة إعلان حرب ضد بلاده.

وقال ميدفيديف في مقابلة مع صحيفة "أرغومينتي إي فاكتي" الروسية، اليوم الثلاثاء، إن "أي محاولة للاعتداء على القرم هي إعلان حرب وإذا ما فعلت ذلك دولة عضو في الناتو، فإن ذلك سيكون صراعاً مع حلف شمال الأطلسي بأكمله، وبالتالي يقود لحرب عالمية ثالثة تخلف كارثة كبرى".

أما عن مسألة انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف الدفاعي، فرأى أنه حتى بلا هاتين الدولتين فإن الناتو قريب من الحدود الروسية.