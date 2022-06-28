رقم صادم.. نائب وزير الحج يكشف عن أعداد الهجمات الإلكترونية التي تعرضت لها تطبيقات الوزارة خلال شهر واحد

أكد نائب وزير الحج والعمرة، عبدالفتاح مشاط، أن تطبيقات الوزارة ومسارها الإلكتروني، تعرضت لأكثر من مليوني هجمة إلكترونية خلال شهر واحد فقط.

وقال مشاط في تصريحات لقناة السعودية: «سجلنا أكثر من مليوني هجمة إلكترونية خلال شهر واحد فقط، وهيئة البيانات والأمن السيبراني في المملكة تعمل بشكل رائع واحترافي، والهجمات في العام الحالي تضاعفت بسبب فتح الحج لكل العالم».

وأضاف: «الهجمات عبارة كانت لحب الظهور فقط وبعضها يكون من هواة وبعضها يكون من المحترفين، والمملكة مستهدفة في جميع الأحوال وأهم عنصر في خدمات الحج والعمرة لذلك معظم الهجمات تحدث من خلال وزارة الحج والعمرة».

وكان الدكتور عبدالفتاح مشاط، قد قال إن تكلفة الحج انخفضت هذا العام 30% مقارنة مع الأسعار المعلنة للمكاتب والوكالات في الأعوام الماضية.