بعد ساعات من التوقف.. رئيس الوزراء الأردني: الحياة عادت إلى طبيعتها في ميناء #العقبة

قال رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، اليوم الثلاثاء، إن الحياة عادت إلى طبيعتها في موانئ العقبة، بعد أقل من 24 ساعة على وقوع كارثة تسرُّب الغاز في أحد موانئها، أودت بحياة 13 شخصاً وإصابة نحو 260 آخرين.

وصرّح الخصاونة، للصحفيين، لدى تفقده الميناء الذي شهد تسرُّب غاز الكلورين السام: "صيرورة الحياة من أمس عادت إلى طبيعتها، واحتياطياً جرى ضرب طوق احترازي حول الموقع بمسافة 5 كيلومترات، وتقييد حركة الملاحة حتى يتم التأكد من سلامة الجو وعدم وجود آثار للغاز تهدد المواطنين".

وأضاف، أن حركة الملاحة استؤنفت بشكلٍ كامل، وكذلك حركة الموانئ باستثناء الموقع الذي شهد تسرُّب الغاز، إذ يخضع حالياً لعمليات تنظيف وفحوص لازمة، مؤكداً أنه لا توجد أي مخاطر حاليا لتركيزات الغاز المتسرّب.

وقال إن الوضع العام في ميناء العقبة يشير إلى أنه تحت السيطرة الكاملة.