“موديز” تؤكد تخلف روسيا عن سداد مدفوعات سندات للمرة الأولى منذ عام 1918

أكدت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" مساء الإثنين أن روسيا تخلفت عن سداد مدفوعات سندات، مشيرة إلى أنه من المحتمل حدوث المزيد من حالات التخلف عن السداد في مدفوعات تستحق مستقبلاً.

وأضحت الوكالة أن روسيا تخلفت عن سداد مدفوعات ديون خارجية للمرة الأولى منذ عام 1918، إذ تدعي روسيا أن العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها من قبل الغرب في أعقاب غزو أوكرانيا أضعفت قدرتها على سداد المدفوعات.

وانتهت فترة السماح لسداد مدفوعات سندات تبلغ قيمتها 100 مليون دولار الأحد الماضي، وكانت المدفوعات مستحقة في السابع والعشرين من مايو.

وأشارت "بلومبرج" أمس إلى أن تأثير التخلف عن السداد سيكون رمزيًا إلى حد كبير، ومن غير المحتمل أن تواجه روسيا الحاجة إلى زيادة ديونها الخارجية في أي وقت في المستقبل القريب بسبب العقوبات الدولية والإيرادات الهائلة من صادرات النفط والغاز.