خبير #طقس : أمطار ورياح مغبرة على هذه المناطق

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أجواء اليوم الثلاثاء، التي تتضمن هطول أمطار متفاوتة الشدة على جنوب المملكة، ورياحًا نشطة بعدة مناطق.

وقال الحصيني –عبر تويتر- إن درجات الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم الثلاثاء (29 من ذي القعدة 1442 هـ) كانت أقل درجة مسجلة على مدينة طريف التي بلغت 20 مئوية، والأعلى على مدينة جازان التي سجلت 33 مئوية.

وأضاف أنه متوقع اليوم هطول أمطار متفاوتة الشدة على أجزاء من مرتفعات الباحة وعسير وجازان، إضافة إلى اليمن ومابين عُمان والإمارات.

وأشار الحصيني، إلى وجود رياح نشطة ومغبرة، على الشرقية والغربية، والخليج العربي.

كان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الثلاثاء، أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية، على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض، يمتد تأثيرها لتشمل أجزاء من منطقة نجران، كذلك على الأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة، على مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.