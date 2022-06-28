“#جوجل” تغلق تطبيق “هانج أوتس” الخاص بالمحادثات في هذا الموعد

أصدرت شركة "جوجل" الأمريكية قراراً بإغلاق واحدة من خدماتها الشهيرة بصورة نهائية، الخريف المقبل.

وأشارت "جوجل" في بيانها، إلى أنها قررت إغلاق تطبيقها للدردشة المرنة "هانج آوتس" بصورة نهائية، خلال شهر نوفمبر المقبل.

وطمأنت "جوجل" مستخدميها بأن مستخدمي تطبيق "هانج آوتس" كافة سيتم ترحيلهم إلى تطبيق الدردشة الجديد "جوجل شات"، الذي تجهّزه الشركة ليكون بديلاً عن هذا التطبيق.

وستبدأ "جوجل" في إخطار مستخدميها بتبديل حساباتهم من "هانج آوتس" إلى "جوجل شات" سواء في "جيميل" أو في التطبيق المنفصل، بدءاً من يوليو المقبل.

ووعدت "جوجل" بأن محادثات المستخدمين على "هانج آوتس" كافة سيمكن نقلها بكل سهولة عند تبديل الحساب على "جوجل شات".

وقوبل هذا الخبر بمزيج من المشاعر، خاصة أنه رغم أن "هانج آوتس" لم يكن لها الشعبية الكبرى كخدمة وتطبيق للدردشة، إلا أنها كانت تُوصف بأن لها مستخدمين مخلصين وعشاقاً، وهو ما جعلهم يشعرون بالحزن لقرار إغلاقها.