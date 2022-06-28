للمرة الأولى.. بنات الوطن يخدمون الحجاج من مطاراتهم ضمن مبادرة «طريق مكة»

بندر السليس - جاكرتا

ما بين مشاعر الفخر و الاعتزاز ، رصدت "الوئام" المشاركة الأولى لبنات الوطن في خدمة حجاج بيت الله الحرام من خلال مبادرة طريق مكة من العاصمة الاندونيسية جاكرتا.

وعن المشاركة الأولى تحدثت الجندي أول نورة مساعد الغامدي من جوازات مطار الملك عبدالعزيز لـ "الوئام" قائلة : "شرف الله المملكة بخدمة الحرمين وحجاج بيت الله الحرام، وهذه خدمة أفخر بها وزميلاتي حيث جعلنا رعاية الحاج وسلامته في قمة اهتمامنا".

خدمة الحجاج

وأضافت : "شعرت بالفخر عندما تم اختياري ضمن أول عنصر نسائي يتشرف بخدمة حجاج بيت الله الحرام في بلادهم"، مؤكدة أن مشاركتها في مبادرة طريق مكة أضافت لها الكثير وتجربة جديدة في مسيرتها العملية.

فيما قالت الوكيل رقيب أمل الغامدي من جوازات مطار الملك عبدالعزيز في جدة : "تشرفت هذا العام باختياري بمهمة المجموعة الأولى في مبادرة طريق مكة، ولي الشرف في خدمة حجاج بيت الله الحرام، والمساعدة في إدخال إجراءاتهم وتخليصها لدخول الحرمين الشريفين.

رحلة الحاج عبر مبادرة طريق مكة

وأبانت : تبدأ رحلة الحاج أثناء دخوله بالتأكد من صحة بياناته، سواء في الجواز أو في التأشيرة، وإدخال البصمة العشريه انتهاءً بإدخال الصورة وتختيم الجواز، وتسهيل اجراءات دخوله لصالة المسافرين للذهاب إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وتأتي هذه السنة مشاركة العنصر النسائي في مبادرة طريق مكة للمرة الأولى من مطارات الدول الخمس التي شملتها المبادرة وهي: باكستان، وماليزيا، وإندونيسيا، والمغرب وبنغلادش.