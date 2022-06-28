مرتين أسبوعيا.. “السعودية” تعيد تسيير رحلاتها إلى جنوب إسبانيا

أعادت الخطوط السعودية، إطلاق رحلاتها المباشرة التي تربط المملكة بمدينة "ملقا" جنوب إسبانيا، حيث ستسيّر رحلات أسبوعية من كلٍ من -الرياض وجدة- إلى هذه الوجهة السياحية المميزة اعتباراً من اليوم الثلاثاء 28 يونيو 2022.

واحتفت "السعودية" باستئناف التشغيل إلى ملقا في مطار الملك خالد الدولي بحضور سفير إسبانيا لدى المملكة خورخي هيفيا سييرا، والرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي الكابتن إبراهيم بن سلمان الكشي.

وستُسيّر "السعودية" رحلتين موسميتين أسبوعيًا من كلٍ من الرياض وجدة، في مدة للرحلة الإجمالية إلى مطار ملقا الدولي (AGP) من مطار الملك خالد الدولي تبلغ 6 ساعات و50 دقيقة، ومن مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة 6 ساعات و15 دقيقة.

وخصصت "السعودية" طائرتها من طراز بوينغ 787 دريملاينر لتشغيل الرحلات إلى ملقا، والتي توفر 24 مقعدًا في درجة الأعمال، و274 مقعدًا في درجة الضيافة.

كذلك ستوفر "السعودية" خدمة تقديم الوجبات عند الطلب، ويمكن لجميع الضيوف على متن الطائرة الاستفادة من النظام الترفيهي الشامل، والذي يحتوي على أكثر من 5,000 ساعة من الأفلام والراديو والموسيقى، بالإضافة إلى خدمة الإنترنت السريع.