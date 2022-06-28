بعد 43 عاما.. تشغيل مطار سيئون اليمني على مدار 24 ساعة لأول مرة

أعلنت هيئة الطيران المدني اليمني، عن جاهزية تشغيل مطار سيئون على مدار 24 ساعة، بعد أن ظل مقتصرا منذ افتتاحه عام 1979 على التشغيل أثناء النهار فقط.

ويأتي هذا بعد استكمال الهيئة كافة التجهيزات في مطار سيئون، والذي ظل يعمل منذ افتتاحه في العام 1979، كمطار نهاري فقط، بالإضافة إلى استكمال الإجراءات الفنية المتعلقة بإعلان تشغيله اليوم على مدار الساعة.

كانت الهيئة، أعلنت عن افتتاح مطار عتق الدولي بمحافظة شبوة جزئيا، كمرحلة أولى، على أن يتم افتتاحه بشكل كامل قريبًا، عقب استكمال التجهيزات اللازمة، التي شرعت الهيئة في إجراءات الترتيب لها.