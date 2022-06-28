وزير التعليم يشارك في قمة تحويل التعليم بمقر اليونسكو بباريس

يشارك وزير التعليم د.حمد بن محمد آل الشيخ يوم غدٍ الأربعاء في افتتاح أعمال الاجتماع الوزاري التحضيري لقمة تحويل التعليم والفعاليات المصاحبة له بباريس، وذلك بمشاركة أكثر من 140 وزيراً.

ويهدف الاجتماع الوزاري التحضيري إلى عرض الدول المشاركة لأهم نتائج المشاورات الوطنية ومناقشة التزاماتها الوطنية لتحويل التعليم، وتقديم المبادرات الوطنية لكل موضوع من موضوعات القمة المزمع عقدها في شهر سبتمبر مع العمل على إيجاد شراكات دولية لتبني تلك المبادرات على مستوى أكثر شمولية، والعمل على أن يكون الاجتماع بمثابة حجر الأساس للاتجاه نحو حراك عالمي للتعليم من خلال عرض أهم تجارب الدول الرائدة وقادة التعليم الفاعلين في تحويل التعليم، وإتاحة منصة للأطفال، والشباب، وأولياء الأمور، والمعلمين؛ لتقديم وجهات نظرهم بخصوص موضوعات القمة، والتضامن مع أصحاب المصلحة لتحويل التعليم.

ويواصل الاجتماعي التحضيري أعماله على مدى يومين، بدايةً من 29 يونيو 2022 حتى يوم الخميس 30 يونيو، وذلك بتواجد ما يُقارب 1000 مشاركٍ من أصحاب المصلحة حضورياً، إلى جانب العديد من المشاركين إلكترونيًا عن بُعد وعن طريق البث المباشر، من الوزراء، ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات متعددة الأطراف، والمنظمات الإقليمية، والشباب وأولياء الأمور والمعلمين، ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص، والمؤسسات، والخبراء، والجامعات، ومؤسسات البحث.​

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