سرقة 3 ملايين يورو من منزل نجم باريس سان جيرمان

تعرض منزل الإيطالي ماركو فيراتي نجم وسط فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، لحالة سرقة خلال تواجده في جزيرة "إيبيزا"، لقضاء العطلة الصيفية.

ذكرت صحيفة "ماركا"الإسبانية، إن منزل فيراتي المملوك للظاهرة البرازيلية رونالدو في جزيرة "إيبيزا" بإسبانيا، تعرض للسرقة أثناء تواجد النجم الإيطالي داخل البحر.

وأضافت، إن الحرس المدني في جزيرة إيبيزا، يقدر خسائر فيراتي من عملية السرقة بحوالي 3 ملايين يورو ما بين مجوهرات وأموال.

أنهت الصحيفة، إن عملية سرقة منزلي النجم الإيطالي ماركو فيراتي لاعب وسط فريق باريس سان جيرمان، تمت في هدوء وبدون إختراق الأبواب.

جدير بالذكر أن ماركو فيراتي أنهي موسم 2021-2022، بطًلا للدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان.