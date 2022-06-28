تصريح جريء.. أول تعليق من حارس الاتحاد بعد خسارة الدوري

تحسر البرازيلي مارسيلو غروهي، حارس مرمى فريق الاتحاد على خسارة فريقه، لقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين فى الرمق الأخير من المنافسة لحساب الهلال، مؤكدًا أن فريقه كان يستحق اللقب لكن فقده فى النهاية.

وقال غروهي فى تصريحات نشرتها صحيفة الرياضية السعودية إن خسارة لقب الدوري السعودي درس يجب التعلم منه الجميع حتى نستطيع التعويض مستقبلا في المواسم المقبلة.

وأضاف غروهي :"أكثر شيء يحزنا عدم إسعاد الجماهير، أعتذر لهم مجددًا لكننا سنعود أفضل في الموسم المقبل".

وأرجع غروهي تفريط فريقه في الصدارة جاء بعد تعثره في 4 مباريات، وحصرها في مباراتي الهلال ذهابًا وإيابًا وأمام الطائي والفتح.