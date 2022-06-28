تداول مقطع لطالب يمارس التفحيط أمام مدرسة في جازان.. و”المرور” تتفاعل

تداول مغردون على موقع "تويتر"، مقطع فيديو يظهر قيام طالب بممارسة التفحيط أمام إحدى المدارس في مدينة جازان، وسط تجمهر من الطلاب، وانتهى المشهد بانحراف المركبة نحو الطلاب المتجمهرين، حيث كاد أن يقع ما لا تُحمد عقباه.

ومن جانبها، تفاعلت المديرية العامة للمرور مع المقطع حيث أكدت أنه تم ضبط قائد مركبة ظهر في مقطع فيديو يمارس التفحيط في مدينة جازان، معرضًا سلامة الآخرين للخطر، وتمت إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحقه.