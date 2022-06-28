إحباط محاولات تهريب أكثر من 17 طنا من القات المخدر و295 كيلو حشيش بجازان #عاجل

صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، بأن الدوريات البرية لحرس الحدود بمنطقة جازان أحبطت محاولات تهريب (17) طنًا و (812) كيلوجرامًا من مادة القات المخدر، و (295) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وقبضت على مهربيها، وعددهم (19) متهمًا، منهم (10) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، و (9) مواطنين.

واستُكمِلت الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وسُلِّمت المهربات لجهة الاختصاص.