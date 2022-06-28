إحباط محاولات تهريب أكثر من 17 طنا من القات المخدر و295 كيلو حشيش بجازان #عاجل

صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، بأن الدوريات البرية لحرس الحدود بمنطقة جازان أحبطت محاولات تهريب (17) طنًا و (812) كيلوجرامًا من مادة القات المخدر، و (295) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وقبضت على مهربيها، وعددهم (19) متهمًا، منهم (10) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، و (9) مواطنين.
واستُكمِلت الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وسُلِّمت المهربات لجهة الاختصاص.
صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، بأن الدوريات البرية لحرس الحدود بمنطقة جازان أحبطت محاولات تهريب (17) طنًا و (812) كيلوجرامًا من مادة القات المخدر، و (295) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وقبضت على مهربيها، وعددهم (19) متهمًا، منهم (10) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، و (9) مواطنين.