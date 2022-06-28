مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا بتداولات قيمتها 5 مليارات ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم مرتفعًا 243.89 نقطة ليقفل عند مستوى 11671.15 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 149 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 342 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 147 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 58 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الأسماك، وتهامة، والسعودي الفرنسي، وأسواق عبدالله العثيم، وبوان الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات وفرة، وأمانة للتأمين، والعمران، وعطاء، والرياض ريت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.87% و 4.76% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وأرامكو السعودية، وصادرات، والجزيرة، والإنماء هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات دار الأركان، والراجحي، وأرامكو السعودية، والأهلي، وسابك هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 110.76 نقاط ليقفل عند مستوى 20358.76 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 14 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 209 آلاف سهم تقاسمتها 1521 صفقة.