مصر.. إحالة أوراق قاتل الطالبة #نيرة_أشرف إلى المفتي لإعدامه

قضت محكمة المنصورة، اليوم الثلاثاء، بإحالة أوراق قاتل طالبة المنصورة نيرة أشرف في مصر إلى مفتي البلاد، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

وكان الشاب، الذي يدعى محمد عادل والمتهم بقتل نيرة أشرف، قد أقر بقتل طالبة أمام جامعتها بدلتا النيل شمال القاهرة.

وكانت النيابة العامة قد أكدت في وقت سابق أن القاتل "بيت النية وعقد العزم على قتلها، وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة، وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدا إزهاق روحها، وقد جاء قرار الإحالة بعد 48 ساعة من وقوع الحادث".

وأمر النائب العام المصري بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات، لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة نيرة المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار، لتصدر المحكمة قرارها السابق.