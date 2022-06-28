رسمياً.. هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي توجه الاتهام لـ33 شخصاً بينهم راشد الغنوشي

وجّهت هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي الاتهام رسمياً إلى 33 شخصاً، بينهم رئيس حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي.

وبحسب وكالة الأنباء التونسية الرسمية، قال إيمان قزارة، عضو هيئة الدفاع في قضية بلعيد والبراهمي: تم أمس الإثنين توجيه الاتهام رسمياً لـ33 شخصاً من بينهم راشد الغنّوشي، مشيرة إلى أن أبرز التهم هي الانتماء إلى تنظيم إرهابي.

وأضافت: "قاضي التحقيق الأول بالمكتب 23 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وجه 17 تهمة إلى المتهمين وعددهم 33، ومن أبرز هذه التهم: الانتماء إلى تنظيم إرهابي وغسيل الأموال".

وتابعت أن "وزارة الداخلية امتنعت عن تطبيق 17 طلباً قضائياً لمد القضاء بملفات ووثائق تتعلق بحيثيات اغتيال محمد البراهمي، وأخرى تتعلق بملف الجهاز السري لحركة النهضة، وأعلنت أنها تعتزم مقاضاة وزارة الداخلية".