«الصحة» توقّع اتفاقيتي تعاون مشترك في مجال الصحة الرقمية

وقّعت وزارة الصحة، أمس الإثنين، اتفاقيتي تعاون مشترك في مجال الصحة الرقمية.

وجاءت الاتفاقية الأولى مع شركة خالد التركي وأولاده، وتتضمن العمل على المبادرات ذات العلاقة بالصحة الرقمية والرعاية الافتراضية، ودعم حلول البث الحي للعمليات الجراحية، واستخدام الواقع المعزز.

فيما كانت الاتفاقية الثانية مع شركة العربية للأدوية، وتهدف إلى تطوير خدمة الاستشارات الحرجة الافتراضية، وتقديم الحلول لإدارتها.

وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم توفير الرعاية الصحية الرقمية في العديد من التخصصات الدقيقة والنادرة، وتسهيل الوصول إليها؛ إضافةً لدعم بناء القدرات ونقل وتبادل المعرفة والخبرات في المجال الصحي.