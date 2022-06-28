للعام الثاني على التوالي .. جامعة الجوف في مصاف الجامعات العالمية بتصنيف QS2023

حققت جامعة الجوف إنجازاً عالميًا جديداً، للعام الثاني على التوالي، وذلك بدخولها التصنيف العالمي للجامعات حسب منظمة QS للعام 2023، محققة المركز 701-750 عالمياً والـ 8 محلياً، وذلك بعد أيام قليلة من دخولها تصنيف التايمز للجامعات العالمية نظير تحقيها أهداف التنمية المستدامة للأم المتحدة.

ونوه رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبدالله الشايع خلال استقباله اليوم فريق التصنيفات الدولية في الجامعة وتسلمه درع وشهادة التصنيف الدولي QS, بما توليه القيادة الحكيمة من دعم غير محدود لقطاع التعليم في المملكة أسهم في تحقيق الجامعة لهذا المنجز، وبمتابعة من قبل سمو أمير منطقة الجوف ومعالي وزير التعليم، مؤكدا أن الجامعة ماضية في تعزيز المكانة التي وصلت إليها، والعمل المستمر لتحقيق مكتسبات أكبر في جميع المجالات تلبية لطموحات ورؤية القيادة لقطاع التعليم في المملكة ضمن رؤية 2030.

من جانبه عد عميد البحث العلمي والمشرف على وحدة التصنيف الدولي بالجامعة الدكتور نبيل الرويلي هذا التصنيف انعكاساً للممارسات النوعية والتطور الكبير الذي تشهده الجامعة على المستوى التعليمي والبحثي والعلمي، الذي أسهم في تحقيق الجامعة موقعاً مميزاً بين الجامعات العالمية.