ناسا تكتشف مدارا جديدا حول القمر بقمر صناعي بحجم “مايكروويف”

قررت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) استكشاف مدار جديد حول القمر، ولتنفيذ تلك المهمة، قررت الوكالة إرسال قمر صناعي صغير بحجم "ميكروويف".

وترغب وكالة ناسا في تجربة مدار جديد حول القمر، تأمل في استخدامه خلال السنوات القادمة لهبوط رواد الفضاء مرة أخرى على سطح القمر.

لذلك قررت الوكالة إرسال قمر صناعي تجريبي من نيوزيلندا، ومن المقرر إطلاقه الثلاثاء.

في حال نجح الإطلاق، سيكون القمر الصناعي (كبستون كيوبسات)، وهو بحجم فرن الميكروويف، أول من يسلك المسار الجديد حول القمر، وسيرسل معلومات لمدة 6 أشهر في الأقل.

وتخطط ناسا في النهاية لوضع محطة فضائية في المسار المداري، والتي يمكن لرواد الفضاء من خلالها الهبوط على سطح القمر ضمن برنامج (أرتيميس) للرحلات الفضائية الخاص بها.