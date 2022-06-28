“بوابة الدرعية” تطلق مبادرة “برمج شغفك”

تطلق هيئة تطوير بوابة الدرعية ممثلة في إدارة المشاركة المجتمعية مبادرة "برمج شغفك" التي تستهدف تدريب طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية من أبناء وبنات مجتمع الدرعية، عبر برامج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وتأهيلهم تقنياً لفرص العمل المستقبلية في التكنولوجيا الرقمية التفاعلية الواعدة في سوق العمل، وذلك بالتعاون مع أهم المعاهد العالمية في مجال التدريب التقني المختص بالألعاب.

وتسعى المبادرة إلى تحويل الطلاب والطالبات من مستهلكين إلى مطورين للتكنولوجيا، وبناء كوادر تدريبية وطنية مؤهلة لنقل المعرفة و نشرها في عدة قطاعات، واستخدام أدوات تطوير التقنيات التفاعلية الممتعة لتدريس وإيصال المفاهيم العلمية والتقنية الأساسية.

وتتضمن مبادرة "برمج شغفك" برنامجين رئيسين هي: مقدمة في علوم و مهارات تطوير الألعاب الإلكترونية، و مقدمة علوم ومهارات تصميم الرسوم المتحركة، حيث سيتم تدريس البرنامجين باللغة العربية، وستغطي المفاهيم المتعلقة بالتخصصات الرئيسة المستخدمة في تطوير الألعاب الإلكترونية، مثل: علوم الكمبيوتر والفن والرسوم المتحركة والموسيقى وتصميم الصوت وتصميم الألعاب، وكذلك تصميم الرسوم المتحركة مثل: أساسيات الفن ، مفاهيم الرسوم المتحركة ورواية القصص وتقنيات إنتاج الأفلام.

وسيسبق إطلاق البرامج "برنامج تدريب المدرب"، مجموعة من ورش العمل تحت إشراف خبراء عالميين لتدريب 12 مدرباً سعودياً من كلا الجنسين؛ ليقوموا لاحقا بتقديم البرامج للطلاب، و ذلك لبناء قدرات الكوادر التدريبية و تحقيق الاستدامة في المشاريع اللاحقة.

و سيتم تقديم البرنامجين التدريبيين بالتعاون مع أكاديمية DigiPen المدرسية العالمية في محافظة الدرعية، وفق مساراتٍ عدة تشمل: مساراً لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية – بعد انتهاء الدوام المدرسي في أيام الأحد والثلاثاء والخميس، ومساراً لطلاب وطالبات المرحلة المتوسطة بعد انتهاء الدوام المدرسي في أيام الإثنين والأربعاء، ومسار نهاية الأسبوع، الذي سيضم مجموعة من طلاب وطالبات المرحلة الثانوية يوم السبت.

وتقدم أكاديمية DigiPen المدرسية أكثر من 100 مادة وبرامج مختلفة، ويتم العمل عليها عبر تقديم تجربة فريدة ومتعددة الأعمار ، تعتمد على منهجية لتحقيق كفاءات رئيسة في المواد، بالإضافة إلى بناء خطط خاصة لكل طالب و قدراته الحالية في الفصل، واستخدام العمل المكثف في بناء مشاريع طلابية، يقودها الطلاب، كوسيلة تعليمية لترسيخ المعرفة والمهارات الأكاديمية المهمة، إلى جانب وضع ثلاث مهارات أساسية للنجاح يقوم المدربون بمتابعتها بشكل دائم.

بدورها أكدت مديرة عام إدارة المشاركة المجتمعية في هيئة تطوير بوابة الدرعية أحلام آل ثنيان حرص الهيئة على إطلاق المبادرات النوعية التي تعود بالأثر الإيجابي على مجتمع الدرعية، وتتماشى مع إستراتيجيتها المتسقة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لمجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح، لافتة إلى أن مبادرة "برمج شغفك" تندرج ضمن المبادرات والإسهامات العديدة التي تبنتها الهيئة، وأثمرت نجاحات باهرة خلال الفترة الماضية.

وأشارت آل ثنيان إلى أن مبادرة "برمج شغفك" ستسهم في بناء تجربة عملية لكيفية صنع الألعاب الإلكترونية والرسوم المتحركة، وكذلك نشر الوعي فيما يخص الفرص الوظيفية المستقبلية المجزية عملياً ومادياً في هذا المجال، مؤكدة في هذا السياق أن مخرجات المشاريع التي سيعمل عليها طلاب البرنامج سيتم إطلاقها عند التخرج ويمكن التفاعل معها جماهيرياً عبر الإنترنت، منوهةً في ختام حديثها بأهمية المبادرة في بناء القدرات لمجتمع الدرعية في استخدام الأدوات الرقمية لنشر و مشاركة ثقافتهم وتراثهم الثري.