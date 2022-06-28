الأخبار الإقتصادية

الروبل يسجل أعلى مستوى له منذ 7 أعوام

الوئام-متابعات
29 يونيو 2022 · < 1 minute
الروبل الروسي
الروبل الروسي

سجل الروبل الروسي مستوى مرتفعا جديدا في أكثر من سبعة أعوام مع حصوله على دعم من قيود على تحركات رؤوس الأموال ومدفوعات ضرائب في نهاية الشهر وهو ما غطى على تأثير بيانات غربية بأن روسيا تخلفت عن سداد مدفوعات سندات دولية.

وأصبح الروبل العملة الأفضل أداء في العالم هذا العام بدعم من إجراءات طارئة اتخذتها السلطات لحماية النظام المالي في روسيا من العقوبات الغربية بسبب الحرب في أوكرانيا.

وعند أعلى مستوى في الجلسة، سجل الروبل 50.61 مقابل الدولار في سوق موسكو للمرة الأولى منذ أواخر مايو 2015. وقفز إلى 54.40 أمام اليورو، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2015 .

وعند الساعة 1610 بتوقيت جرينتش، كان الروبل مرتفعا حوالي ثلاثة بالمئة عند 51.88 مقابل العملة الخضراء وأكثر من 2.5 بالمئة أمام اليورو عند 54.677 .