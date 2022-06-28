الخزانة الأمريكية تسمح بعدد من المعاملات مع خدمة الأمن الفيدرالي الروسية

سمحت السلطات الأمريكية ببعض المعاملات مع خدمة الأمن الفيدرالي الروسية فيما يتعلق بإصدار التراخيص والتصاريح والشهادات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات.

وذكرت الرخصة العامة لوزارة الخزانة الأمريكية، أن الحديث يدور عن المعاملات الضرورية "لطلب، والحصول على، واستخدام وتداول التراخيص أو التصاريح أو الشهادات أو الإخطارات الصادرة عن خدمة الأمن الفيدرالي الروسية لاستيراد أو توزيع أو استخدام منتجات تكنولوجيا المعلومات في روسيا".

ويتعلق القرار بالصادرات وإعادة التصدير وجميع السلع أو التكنولوجيا التي تسمح بها وزارة التجارة الأمريكية، ويجب ألا تتجاوز الدفعة المستلمة من قبل خدمة الأمن الفيدرالي 5000 دولار في السنة.