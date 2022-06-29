«#الزكاة» تحسم الجدل بشأن وجود شهادة إعفاء من #ضريبة_القيمة_ المضافة

الوئام- فريق التحرير:

كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، حقيقة وجود شهادة إعفاء من ضريبة القيمة المضافة.

وأوضحت الهيئة في ردها على استفسار أحد المغردين على موقع "تويتر" أن الأشخاص الذين تقل إيراداتهم السنوية عن 187.5 ألف ريال غير ملزمين بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة.

وأبانت الهيئة أنه يلزم كل من يمارس نشاطًا اقتصاديًا، التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة إذا بلغت الإيرادات السنوية الحد الإلزامي وهو 375 ألف ريال.

وأشارت إلى أن الأشخاص الذين تتخطى إيراداتهم السنوية 187.5 ألف ريال ولا تتجاوز 375 ألف ريال مؤهلون للتسجيل الاختياري، مؤكدة أنه يتوجب التسجيل خلال 30 يومًا من تاريخ وصول الإيرادات لحد التسجيل الإلزامي.