انتهاء التقديم على النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات.. وإعلان النتائج في هذا الموعد

أغلق اليوم الأربعاء، باب التقديم على النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1443هـ، وفق الإجراءات المطوّرة للنقل، على أن يتم إعلان النتائج في 25 ذي الحجة.

ويأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة التعليم فتح باب التقديم يوم الخميس الماضي الموافق 23 يونيو؛ حيث تأتي ضمن إستراتيجية الوزارة في الاهتمام بتهيئة البيئة التعليمية المناسبة، والاستثمار الأمثل للكوادر البشرية.

وأتاحت وزارة التعليم التقديم على إجراءات النقل من خلال نظام نور اعتباراً من الخميس1443/11/24هـ، على أن تستمر فترة التقديم حتى اليوم الأربعاء الموافق 1443/11/30هـ، وصولاً إلى الإعلان عن نتيجة إجراءات النقل الخارجي يوم الأحد 1443/12/25هـ، وفق عمليات مطوّرة تحقّق العديد من المزايا والمرونة والموضوعية في التعامل مع المتطلبات الجديدة لاستثمار الكوادر التعليمية.

وتراعي الإجراءات المطوّرة التي اعتمدتها وزارة التعليم مبدأ تكافؤ الفرص في نقل شاغلي الوظائف التعليمية، وحفظ حقوق المتقدمين بمنحهم نقاطاً ومميزات إضافية، وإعطاء نقاط لكل متقدم حسب خدمته، إلى جانب تمييز المعلمين ذوي الأداء العالي وتقديرهم، كما تتجه الإجراءات المطوّرة إلى تقليص قوائم الانتظار المطبّقة في إجراءات وعمليات النقل السابقة.

وتشمل إجراءات النقل المطوّرة لشـــاغلي الوظائف التعليمية تطوير عناصر المفاضلة وفق آليات مرنة لتصبح سنة التقديم نقاطاً عن كل سنة حتى العام 1443هـ، بما يحفظ حقوق المتقدمين، ويتيح لهم مرونة في تعديل الرغبات، وكذلك استبدال خدمة 20 سنة "بتاريخ التعيين"، وذلك بمنح كل متقدم ربع نقطة عن كل سنة خبرة، إلى جانب التطوير في درجة الأداء الوظيفي باحتساب متوسط الأداء لعامين سابقين بدلاً من عام واحد، بما يسهم في تحفيز المعلمين ويعطي فرصة إضافية لمن تأثر تقييمهم في سنة التقديم لأسباب خارجة عن إرادتهم، كما تتضمن الإجراءات الجديدة تعديل وزن عنصر المفاضلة من 10 إلى 5 درجات بالنسبة لمدير المدرسة والمشرف التربوي، مع إضافة نقاط مفاضلة للحاصلين على برنامج الاستثمار الأمثل للكوادر البشرية التعليمية بحيث تكون 10 نقاط لقصير المدى و15 نقطة لطويل المدى.

وأشارت وزارة التعليم، إلى آليات إجراءات النقل المطورة لشاغلي الوظائف التعليمية، والتي جاءت كالآتي:

- الاستعانة بقواعد أكثر مرونة وموضوعية لتطوير عناصر المفاضلة.

- مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص.

- منح المتقدمين السابقين نقاطًا تحفظ حقوقهم.

- إعطاء نقاط لكل متقدم حسب خدمته.

- تمييز المعلمين ذوي الأداء العالي وتقديرهم.

كما أوضحت وزارة التعليم القواعد الجديدة لإجراءات النقل المطورة لشاغلي الوظائف التعليمية، والتي جاءت كالآتي:

- تحويل سنة التقديم لنقاط عن كل سنة إلى عام 1443هـ.

- منح ربع نقطة عن كل سنة خبرة للمتقدم.

- احتساب متوسط الأداء الوظيفي عن عامين سابقين بدلا من عام واحد.

- إضافة نقاط للمتقدم الذي حصل على برنامج الاستثمار الأمثل للكوادر التعليمية بحيث تكون 10 نقاط لقصير المدى و15 نقطة لطويل المدى.

- إبدال وزن عنصر مفاضلة مدير المدرسة والمشرف التربوي إلى 5 نقاط بدلا من 10