استفتاء لانضمام منطقة استراتيجية أوكرانية لروسيا

أكد مسؤول في خيرسون المطلة على البحر الأسود، أن المنطقة بدأت الاستعدادات لإجراء استفتاء على الانضمام إلى روسيا.

ونقلت وكالة "تاس" للأنباء عن كيريل ستريموسوف، نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية في خيرسون، أن المنطقة بدأت الاستعدادات لإجراء استفتاء على الانضمام إلى روسيا، وبعد ذلك ستصبح أرضا روسية بالكامل.

وأضاف ستريموسوف عبر قناته على "تلغرام": "نحن نستعد للاستفتاء وسنجريه. ستتخذ منطقة خيرسون قرارا وتنضم إلى روسيا، وستصبح كيانا روسيا بالكامل، يمكن أن تكون مثل دولة واحدة، حيث لا تتعايش الشعوب متعددة الجنسيات فقط فيها حيث تكون موحدة، كاملة، مثل أسرة واحدة من شعوب روسيا".