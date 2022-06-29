“المركزي السعودي”: 9.4 مليار ريال المبيعات عبر نقاط البيع

بلغت قيمة المبيعات عبر نقاط البيع في السعودية نحو 9.42 مليار ريال خلال الأسبوع المنتهي في 25 يونيو 2022 مقارنة بنحو 9.93 مليار ريال خلال الأسبوع الذي سبقه.

ووفقا للتقرير الأسبوعي ﻟ"عمليات نقاط البيع" الصادر عن البنك المركزي السعودي "ساما" فقد بلغ عدد العمليات المنفذة نحو 126.68 مليون عملية.

والعمليات عبر نقاط البيع تمثل ما ينفقه المستهلكون عبر بطاقات الصراف وبطاقات الائتمان في مراكز التسوق الكبيرة ومحلات التجزئة والصيدليات وغيرها.

وشهدت جميع القطاعات انخفاضا من حيث قيمة المبيعات خلال الأسبوع الماضي، ماعدا قطاع "التعليم" المرتفع بنسبة 30%، وقطاع "الاتصالات المرتفع" بـ3%.

وتصدر قطاع "الفنادق" القطاعات المتراجعة بنسبة 19%، تلاه قطاع "المطاعم والمقاهي" بـ10% ثم قطاع "محطات الوقود" بنسبة 8%.

وتركز إنفاق المستهلكين خلال الفترة على قطاعي "المطاعم والمقاهي" و"الأطعمة والمشروبات" بـ1.32 مليار ريال، لكل منهما.

وفيما يخص توزيع قيمة الإنفاق حسب نقاط البيع في المدن خلال الأسبوع المنتهي في 25 يونيو 2022، فقد تصدرت الرياض بنحو 3.04 مليار ريال، ما يمثل 32% من إجمالي قيمة المبيعات، تلتها مدينة جدة بـ1.5 مليار ريال.