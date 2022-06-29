الدفاع الروسية: تدمير قاعدة لتدريب المرتزقة في أوكرانيا

أصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا، اليوم الأربعاء، حول تطورات عمليتها العسكرية في أوكرانيا التي انطلقت في 24 فبراير الماضي.

وقالت الدفاع الروسية إن قواتها دمرت 4 مراكز قيادة، وقاعدة لتدريب المرتزقة في مدينة ميكولايف الأوكرانية.

كما أعلنت إسقاط طائرتين “سو 25” في مقاطعة خاركيف، وكذلك إسقاط طائرة من طراز “ميج 29” بالإضافة إلى مروحيتين.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه تم تصفية ما يقرب من 100 مسلح من كتيبة “كراكن” الأوكرانية بمنطقة خاركيف.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط طائرة أوكرانية ميغ 29 ومروحيتين في مقاطعة ميكولايف وطائرتين سوخوي 25 في مقاطعة خاركيف.

‏‎وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، أنه تم تدمير 8 مخازن ذخيرة ووقود في ‎#ميكولاييف.

وأعلنت القوات الروسية عن تكبيد اللواء العاشر الأوكراني خسائر فادحة بالاضافة الى هزيمة الكتيبة 108 بالكامل.

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