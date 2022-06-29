“بايدن” يعلن نشر قوات إضافية في عدة دول أوربية 

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن أن بلاده ستعزز وجودها العسكري في أوروبا من خلال نقل قوات إضافية ، كي يتمكن الحلف من “الردّ على التهديدات الآتية من كافة الاتجاهات وفي كلّ المجالات: برًا وجوًا وبحرًا”.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لـ “الناتو” ينس ستولتنبرغ على هامش قمة الحلف في مدريد والتي تسعى إلى تعزيز جناح الحلف الشرقي ردا على العملية الروسية في أوكرانيا.

وأكد أنه سيتمّ تعزيز الوجود العسكري والإمكانات العسكرية الأمريكية في إسبانيا وبولندا ورومانيا ودول البلطيق وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا ، وأضاف بايدن قائلا “نعمل على تغيير حجم قواتنا في أوروبا نظرا للتحديات الراهنة”.

وفي سياق ذات صلة، قال الرئيس الأميركي إن حلف شمال الأطلسي يعتزم تعزيز نشر قواته في أوروبا، وذلك ردا على التحديات الراهنة، على حد قوله