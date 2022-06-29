النصر يعلن التعاقد مع جارسيا.. والمدرب: جئت لتحقيق البطولات

أعلن نادى النصر السعودى تعاقده مع الفرنسى رودى جارسيا لتدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للأرجنتينى ميجيل روسو، ليقود العالمى فى منافسات الموسم المقبل 2023.

ونشر نادى النصر صور التوقيع وفيديو عبر صفحته بموقع تويتر كشف من خلاله التعاقد مع جارسيا لقيادة الفريق فى الموسم المقبل، وظهر جارسيا فى الفيديو وهو يوقع عقود تدريب النصر، بصحبة مسلى آل معمر رئيس النادى.

ووجه الفرنسى رودى جارسيا، المدير الفنى الجديد لنادى النصر السعودى، حديثا حماسيا إلى مشجعى العالمى بعد توقيع عقود توليه قيادة الفريق رسميا.

وقال جارسيا فى مقطع فيديو، نشره نادى النصر عبر حسابه على تويتر: منذ بدايات مسيرتى الكروية كان لى نصر، ومع الأندية الكبيرة كان لى نصر، وفى أصعب اللحظات الحاسمة كان لى نصر.

وأضاف جارسيا: فكيف وأنا مدرب لناد جعل من كلمة النصر اسمًا له؟!.. أنا رودي جارسيا، وأنا هُنا لننتصر ونحقق بطولات.

وشدد جارسيا، على أن كلمة النصر مفردة مميزة، يتغير نطقها وشكلها في أي لغة، لكن يظل معناها واحد؛ وهو أن النصر، طموح كل إنسان، في هذه الحياة.