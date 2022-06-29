جامعة_طيبة حول فصل موظفة بسبب “نقاش الزي الرسمي”: هناك تفاصيل لم تنشر

كشفت جامعة طيبة، اليوم الأربعاء، تفاصيل جديدة حول فصل موظفة بسبب نقاش حول الزي الرسمي مع مشرفتها.

وأكدت الجامعة، في بيان، أن الموظفة العاملة تعمل لدى إحدى الشركات المشغلة للصيانة والنظافة في الجامعة، وهناك من الوقائع ما يخالف ما تم نشره إعلاميا.

وأضافت أنها حريصة على تمكين أي موظف أو عامل من الحصول على كافة حقوقه الوظيفية المنصوص عليها نظاما قبل أن يطالب بها، داعية الموظفة المتضررة إلى التقدم بدعواها لدى جهة الاختصاص للمطالبة بما تدعيه.

وشددت الجامعة، في ختام بيانها، على أنها تحتفظ بحقها تجاه كل من يمس بسمعتها. مؤكدة حرصها على متابعة كل ما يمس جميع العاملين والعاملات داخل الجامعة وفروعها من خلال العقود المبرمة مع الشركات والمؤسسات وضمان بيئة عمل صحية خالية من المخاطـر استشعاراً بدورهم الهام في تعزيز جودة المخرجات التعليمية.

وكانت الموظفة قد أكدت أنها تعمل منذ 7 سنوات، لكن الشركة المتعاقدة مع الجامعة أنهت التعاقد معها، بعدما أبدت رأيها في الزي الرسمي ودعت إلى تغييره، خلال نقاش مع مشرفة الشركة.