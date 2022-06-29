تقارير تكشف مفاجأة في مستقبل محمد صلاح مع ريال مدريد

أكدت تقارير صحفية خروج النجم المصرى محمد صلاح جناح ليفربول، وباولو ديبالا لاعب يوفنتوس، من حسابات الملكى لتدعيم الهجوم الصيف الحالى.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن مسئولى ريال مدريد، ينتظرون حسم مستقبل الخماسى دانى سيبايوس وماركو أسينسيو وماريانو دياز ولوكا يوفيتش وبورخا مايورال، من أجل تحديد هوية المهاجم الذى سيتم ضمه هذا الصيف.

ويسعى ريال مدريد إلى ضم مهاجم سوبر بديل للفرنسي كريم بنزيما، خوفًا من إصابة الأخيرة وغيابه عن المرينجي في أي مباراة.

وأضافت أنه حال رحيل لوكا يوفيتش وماريانو دياز وبورخا مايورال وماركو أسينسيو، سيضطر ريال مدريد للبحث عن مهاجم آخر.