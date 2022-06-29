لوكاكو ينهي إجراءات انضمامه إلى إنتر ميلان

وصل الدبابة البلجيكية روميلو لوكاكو مهاجم تشيلسى إلى مدينة ميلانو الإيطالية صباح اليوم الأربعاء، لإجراء الكشف الطبى فى الإنتر، تمهيدًا لإتمام انتقاله إلى النيراتزورى الصيف الحالى.

وبحسب صحيفة سكاى سبورتس فإن لوكاكو وصل صباح اليوم إلى ميلانو، ومن المقرر أن ينضم روميلو لوكاكو إلى إنتر ميلان، على سبيل الإعارة لمدة موسم مقابل 8 ملايين يورو، بالإضافة إلى المتغيرات، دون أحقية أو إلزامية الشراء.

وأضافت الصحيفة وسيخضع المهاجم للكشف الطبى فى ميلان صباح الأربعاء، بعدما قرر عدم السفر مساء أمس، بعد أن كان فى إجازة فى مدينة سردينيا.