“المؤسسة العامة للحبوب” تعلن صرف مستحقات الدفعة الخامسة لمزارعي القمح المحلي

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، عن صرف مستحقات الدفعة الخامسة من مزارعي القمح المحلي، شاملة الدفعة الثالثة من مستحقي العلاقة التعاقدية بين المزارعين والشركات الزراعية، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1443 / 1444هـ، وإغلاق الحسابات عبر المنصة الإلكترونية "محصولي" على الموقع الرسمي للمؤسسة.

وبلغ إجمالي ما تم إيداعه لحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ (95.819.019) ريالاً، لصافي كمية (56.992) طناً، وذلك لعدد (186) مزارعاً.

يذكر أن الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخ اليوم بلغت (342.350) طناً لعدد (1378) مزارعاً.

ويأتي ذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (39) وتاريخ 16/1/1438هـ القاضي بالموافقة على قيام المؤسسة بشراء القمح من المزارعين وفقاً لضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 25/2/1437هـ، والمتضمن تكليف المؤسسة بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح وذلك لمدة (5) سنواتٍ وبكمية (1.5) مليون طنٍ كل عام كحد أقصى.