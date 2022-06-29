وزير التعليم يشارك في الاجتماع التحضيري لقمة تحويل التعليم في باريس

شارك وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ اليوم في افتتاح أعمال الاجتماع الوزاري التحضيري لقمة تحويل التعليم المزمع عقدها في شهر سبتمبر؛ وذلك لتبادل نتائج المشاورات الوطنية ومناقشة التزاماتها لتحويل التعليم، وتقديم المبادرات الوطنية لكل موضوع من موضوعات القمة، بمشاركة أكثر من 140 وزيراً.

وتشتمل أجندة الاجتماع التحضيري الوزاري لليوم الأول على أربعة محاور رئيسة، تبدأ باجتماع مغلق للجنة التوجيهية للهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، تتبعه جلسة افتتاحية رسمية عامة بعنوان: طموح لتحويل التعليم، مروراً بـ"حوار ملهم" تضمن اجتماع الطاولة الوزارية المستديرة لمشاركة نتائج المشاورات الوطنية، والأفكار والرؤى، والطموحات، والالتزام بتحويل التعليم، وصولاً إلى "البناء وترجمة المعرفة إلى سياسة وممارسة", حيث تضمن نقاشاً حول المحاور الخمسة لموضوعات القمة.

ويواصل الاجتماع الوزاري التحضيري أعماله يوم غد الخميس، الذي سيشهد ختام المشاورات الوطنية والانتهاء إلى مسودة من المخرجات والتفاهم المشترك حول أهم العناصر الضرورية لتحويل التعليم.