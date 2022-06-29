“الشورى” يدعو لإعداد خطة شاملة للحج واعتمادها بنهاية شعبان من كل عام

طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية السابعة والأربعين من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة التي عقدها -عبر الاتصال المرئي- برئاسة معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي في قرارٍ أصدره اليوم وزارة الحج والعمرة بالعمل على رفع نسبة رضا المستفيدين من الخدمات المقدمة لهم في الحج والعمرة.

واتخذ المجلس قراره بعد أن قدمت لجنة الحج والإسكان والخدمات تقريرها بشأن التقرير السنوي لوزارة الحج والعمرة للعام المالي 1442 / 1443هـ للمناقشة، ومن ثم تقديم وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم الواردة بشأن التقرير، قدمها أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل.

ودعا المجلس الوزارة في ذات القرار بالتنسيق مع الجهات المشاركة لإعداد خطة شاملة للحج تنبثق منها الخطط التنفيذية لهذه الجهات واعتمادها في موعد أقصاه نهاية شهر شعبان من كل عام.

وطالب مجلس الشورى في قراره الصادر اليوم الوزارة بالاستفادة من تجربة مبادرة طريق مكة؛ لتفادي صعوبات مرحلة قدوم ومغادرة المعتمرين.

وفي ذات القرار طالب المجلس أيضا الوزارة بتضمين باقات الخدمات الأساسية المقدمة من شركات حجاج الخارج وفقًا للتصنيف الكمي والنوعي، خدمة الإسكان وخدمة الإعاشة وفق ضوابط محكمة تضمن تطوير وتجويد الخدمة وحفظ حقوق جميع الأطراف، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس الدكتور حسين الشريف تبنتها اللجنة.