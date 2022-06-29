اليمن.. مقتل 6 خلال محاولة لاغتيال مدير أمن محافظة لحج بسيارة مفخخة

قال مسؤولون عسكريون إن هجوما بسيارة ملغومة استهدف موكب مدير أمن محافظة لحج صالح السيد في عدن اليوم الأربعاء مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل وإصابة آخرين.

وذكر ثلاثة مسؤولين عسكريين أن السيد نجا من محاولة الاغتيال.

وقال اثنان منهم إن خمسة مدنيين على الأقل وضابطا في الجيش قتلوا وأصيب ستة آخرون بجروح خطيرة في الهجوم.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم لكن متشددي تنظيم القاعدة كثفوا عملياتهم في جنوب اليمن في الآونة الأخيرة.

وقتل ما لا يقل عن عشرة جنود يمنيين هناك في هجومين منفصلين الأسبوع الماضي.

ويعقد عدم الاستقرار في الجنوب، حيث تتمركز الحكومة الشرعية، الجهود الدولية لإنهاء الصراع المستمر منذ سبع سنوات.

وتم تسجيل العديد من الهجمات على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار بين التحالف بقيادة السعودية والحوثيين المتحالفين مع إيران في الشمال.

ويعد المجلس الانتقالي الجنوبي جزءا من التحالف الذي تقوده السعودية والذي تدخل في اليمن عام 2015 بعد أن أطاحت جماعة الحوثي بالحكومة المعترف بها دوليا من العاصمة صنعاء.

وتسببت الحرب الدائرة في اليمن في مقتل عشرات الآلاف ودفعت الملايين إلى شفا المجاعة.