“البيئة” تطلق خطة عمل للأسواق والمسالخ خلال عيد الأضحى

كتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالخرج هذا الأسبوع خطة عمل تشغيليه للأسواق والمسالخ في مدينة السيح خلال موسم عيد الأضحى المبارك .

وأوضح مدير المكتب المهندس خالد الدوسري، أن الخطة التشغيلية اتبعت في نهجها التعاون والتنسيق الدائم مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لضمان الفاعلية والكفاءة وخدمة المواطنين والمقيمين، من خلال تهيئة 3 مسالخ ثابته ومسلخ متنقل، وسوق مركزي للخضار والفواكه واللحوم، وسوقين للماشيه، بجانب تنظيم المطابخ وقصور الأفراح، وتهدف إلى تسهيل الخدمات للمواطنين والمقيمين، وتطبيق الاشتراطات الصحية، وتوفير لحوم للمستهلك خالية من الأمراض، وتنظيم المسالخ والحد من

وأبان أن الفرق الرقابية المختصة تقوم جولات مستمرة في مختلف الأسواق، وتكثيف الرقابة على سوق الماشية المركزي بالسيح، للتأكد من خلو المواشي من الأمراض المعدية، وتعريف المستهلك بالاشتراطات الصحية الواجب توافرها في الأضحية، وتوعية الراغبين بشراء الأضاحي بكيفية تمييزهم بين الأضحية السليمة والمريضة قبل الذبح وبعده، وحثهم على عدم ذبح الأضحية إلا في المسالخ المرخصة والخاضعة للرقابة البيطرية، وتوضيح الطريقة المثلى لحفظ اللحوم وتخزينها، والتخلص من المخلفات الحيوانية بطرق آمنة.