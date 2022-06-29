حرب كلامية ساخرة بين “جونسون” و”زاخاروفا” على شرف “بوتين”

اعتبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يكن ليطلق الحرب في أوكرانيا، الأمر الذي عقب عليه الكرملين بتعليقات ساخرة.

وقال لشبكة التلفزيون الألمانية "زي دي اف" مساء الثلاثاء "لو كان بوتين امرأة وهو ليس كذلك كما هو واضح، فأنا لا أظن أنه كان سيشن هذه الحرب الذكورية المجنونة"، حرب "عنيفة تهدف إلى اجتياح" أوكرانيا.

وأضاف في ختام قمة مجموعة السبع في ألمانيا أن إطلاق هذه الحرب من قبل روسيا هو "مثال ممتاز على ذكورية سامة".

وأثارت تصريحاته سخرية السلطات الروسية.

قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين لوكالة ريا نوفوستي إن "سيغموند فرويد كان سيغتبط في حياته لو حظي بمثل هذا الموضوع (رئيس الوزراء البريطاني) لإجراء أبحاث عليه".

من جهتها قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تطبيق تلغرام ان "بوريس جونسون لديه مخيلة شقية، ما عساهم فعلوا القادة السبعة معا؟" في إشارة إلى قمة زعماء القوى الرئيسية في مجموعة السبع.

وفي مقابلته للقناة الألمانية، دعا جونسون بشكل عام إلى تعليم أفضل للفتيات حول العالم وإلى تعيين مزيد من "النساء في مناصب القرار".

من جانب آخر، أقر رئيس الحكومة البريطانية بأن "الجميع يريد إنهاء الحرب" لكن في الوقت الحالي "لا يوجد اتفاق محتمل، بوتين لا يقدم عرض سلام".

وأضاف أن الاستراتيجية الغربية تهدف الان إلى دعم أوكرانيا لتمكينها من أن تكون في أفضل وضع استراتيجي ممكن إذا بدأت مفاوضات السلام يوما ما مع موسكو.