دول عربية وإسلامية تعلن السبت 9 يوليو أول أيام #عيد_الأضحى

أعلنت دول عربية وإسلامية مساء الأربعاء، ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة 1443 هجري.

وأعلنت سلطنة عمان رسميا غدا الخميس 30 يونيو أول أيام شهر ذي الحجة، والسبت 09 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك فيها.

وأكد مركز الفلك الدولي أن لجنة رؤية هلال شهر ذي الحجة في اليابان، قامت بتحديد 28 موقعاً لتحري الهلال؛ حيث أعلنت طوكيو رسمياً عدم ثبوت رؤية الهلال الأربعاء، وأن الجمعة الأول من يوليو هو أول أيام شهر ذي الحجة، والأحد 10 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

كما أعلنت الجالية المسلمة في هونغ كونغ عدم ثبوت رؤية الهلال، وأن الجمعة الأول من يوليو أول أيام شهر ذي الحجة، والأحد 10 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

كما أكدت إندونيسيا وبروناي وماليزيا أن الجمعة هو أول أيام شهر ذي الحجة، والأحد 10 يوليو هو أول أيام عيد الأضحى.

وثبتت رؤية هلال شهر ذي الحجة في مرصد تمير وبذلك يكون يوم غدٍ الخميس هو اليوم الأول من الشهر.

ويكون الوقوف بـ عرفة يوم الجمعة "8 يوليو" وعيد الأضحى سيوافق يوم السبت 9 يوليو.