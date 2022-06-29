الأكبر منذ بدء الحرب.. تحرير 144 جنديا أوكرانيا في عملية تبادل أسرى

قالت الاستخبارات الأوكرانية، اليوم الأربعاء، إن 144 جنديا أوكرانيا، من بينهم عشرات المدافعين عن مصنع آزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول الساحلية، أطلق سراحهم ضمن عملية تبادل أسرى مع موسكو.

وأوضح جهاز الاستخبارات التابع لوزارة الدفاع الأوكرانية على تيليجرام "هذه أكبر عملية تبادل أسرى منذ بدء الغزو الروسي الشامل. من بين 144 جنديا أطلق سراحهم، هناك 95 من المدافعين عن آزوفستال"، من دون أن يحدد متى وأين جرت عملية التبادل ولا عدد الأسرى الروس الذين حرروا كجزء من الصفقة.

وأضاف أن 43 من الجنود المفرج عنهم ينتمون إلى فوج أزوف، وهو وحدة شبه عسكرية سابقة دمجت الآن في الجيش الأوكراني.

وتعتبر روسيا هذه الوحدة منظمة من النازيين الجدد وجنودها يجب أن يحاكموا.

تبادلت موسكو وكييف أسرى مرات عدة منذ الغزو الروسي في 24 فبراير، وجرت آخر عملية الثلاثاء حرر خلالها 17 سجينا أوكرانيا.

من جانبه، أكد الزعيم الانفصالي الموالي لروسيا دينيس بوشيلين عملية التبادل قائلا إن 144 "جنديا من جمهورية دونيتسك الشعبية وروسيا" عادوا إلى بلادهم.

وعلق رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميجال على عملية التبادل على تيليجرام واصفا العمل لإطلاق سراح السجناء بأنه "معقد".