فقدان الاتصال بأنظمة مراقبة محطة زابوروجيا النووية في #أوكرانيا.. قلق عالمي

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية فقدان الاتصال عن بُعد مجددا بأنظمة المراقبة في محطة زابوروجيا النووية في أوكرانيا.

وعبرت المنظمة عن قلقها، داعية روسيا للكشف عما يحدث هناك.

محطة زابوروجييه للطاقة النووية هي محطة نووية تقع في إنيرهودار، أوكرانيا. تعتبر أكبر محطة نووية في أوروبا. تنتج المحطة ما يقرب من نصف كهرباء أوكرانيا المستمدة من الطاقة النووية ، وأكثر من خمس إجمالي الكهرباء المولدة في أوكرانيا.

علنت القيادة العسكرية الروسية، اليوم الجمعة (الرابع من مارس 2022)، أنها قامت بالسيطرة الكاملة على محطة زابوريزهيا (زابوريجيا) للطاقة النووية الواقعة جنوبي أوكرانيا. وجاء في بيان القيادة العسكرية إن "القوات المسلحة الروسية استطاعت السيطرة على محطة زابوريجيا للطاقة النووية، وذلك بعد اشتباكات مع المسلحين في محيط المحطة النووية"، بحسب ما اوردت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.