التخصصاتِ الصحية تُخَرِّجُ 49 قائداً من برنامج آفاق لتأهيل القيادات الصحية

حتفلَتِ الهيئةُ السعوديةُ للتخصصات الصحية - اليوم- بتخريج 49 قائدًا يمثلون الدفعةَ الأولى من برنامج "آفاق" (Horizons) لتأهيل القيادات الصحية في القطاع الصحي، وذلك خلال حفل التخرج الذي نَظَّمَتْه الهيئة في مقرها بالعاصمة الرياض.

وأوضحَ الرئيسُ التنفيذي للشؤون الأكاديمية الدكتور وسام أبو زنادة- خلال كلمته- دورَ هيئة التخصصات الصحية كداعم وممكن للمتدربين في برامج الدراسات العليا، مبيناً أنَّ برنامجَ آفاق سيستمرُ في تأهيل المتدربين بما يمكنهم من اكتساب المهارات القيادية المستهدفة؛لتمكين تحول صحي متكامل في تحقيق رعاية أفضل للمرضى وعلى مستوى المنظومة الصحية، ويستهدفُ جميعَ المتدربين في الدراسات العليا بالهيئة.

من جهته،عَبَّرَ الرئيسُ التنفيذي للأكاديمية الصحية الدكتور سامي يوسف عن اعتزازه بتخريج أولى دفعات برنامج آفاق، والمنجزات التي حققَتها هذه الكوكبةُ الرائعة من المتدربين في مشاريع التخرج التي تقدموا بها لاستكمال البرنامج واجتيازه، منوهًا بدور الهيئة ممثلةً بأكاديمية القيادة الصحية في تطوير المهارات القيادية، مشيرًا إلى أنَّ تطويرَ المهارات القيادية لدى متدربي برامج الدراسات العليا في الهيئة مبدأٌ أصيلٌ في إعداد خريجي برامج الهيئة بمختلف التخصصات في الحاضر والمستقبل.

ويعدُّ برنامجُ آفاق أحدَ مسارات برنامج ملهم، وهو برنامج وطني متكامل من تصميم وتنفيذ أكاديمية القيادة الصحية، يهدف لتطوير القيادات الصحية الناشئة من متدربي برامج الدراسات العليا لإعدادهم لمناصب قيادية مستقبلية تخدمُ التحولَ الصحي ورؤية المملكة 2030، ويقومُ البرنامجُ بتزويد المتدربين بالمهارات القيادية اللازمة لمدة 4 أشهر، تتضمنُ برامجَ نوعيةً حضوريةً وعن بعد، كالذكاء العاطفي، والتواصل الفعال والمحادثات الصعبة، وبناء الفرق الصحية، والتفكير النظامي، وبناء الشبكات المهنية، وجودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى، والسياسات الصحية، والابتكار في القطاع الصحي، وأخلاقيات المهنة، والموازنة بين الحياة العملية والمهنية.